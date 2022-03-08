Lefkoşa'da pozitif vaka sayısı yine patladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.194 olup, 520 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 362 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 224 kişisi Lefkoşa, 132 kişisi Girne, 92 kişisi Gazimağusa, 39 kişisi Güzelyurt, 17 kişisi İskele, 16 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

8 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.194

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 520

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 520

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 362

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.007.843

Toplam Vaka Sayısı: 71.378

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 67.565

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3614

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3573

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 201

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1126

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 198

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 284