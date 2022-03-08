Lefkoşa'da pozitif vaka sayısı yine patladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.194 olup, 520 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 362 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 224 kişisi Lefkoşa, 132 kişisi Girne, 92 kişisi Gazimağusa, 39 kişisi Güzelyurt, 17 kişisi İskele, 16 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
8 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.194
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 520
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 520
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 362
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.007.843
Toplam Vaka Sayısı: 71.378
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 67.565
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3614
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3573
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 201
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1126
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 198
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 284
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