Lefkoşa'da pozitif vaka sayısı azalmıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.493 olup, 552 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 451 kişi ise taburcu edildi.
Pozitif vakaların 226 kişisi Lefkoşa, 90 kişisi Girne, 135 kişisi Gazimağusa, 45 kişisi Güzelyurt, 44 kişisi İskele, 12 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
30 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.493
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 552
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 552
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 451
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.365.241
Toplam Vaka Sayısı: 54.803
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 49.467
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5168
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5099
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 170
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 427
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 169
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