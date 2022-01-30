Lefkoşa'da pozitif vaka sayısı azalmıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.493 olup, 552 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 451 kişi ise taburcu edildi.

Pozitif vakaların 226 kişisi Lefkoşa, 90 kişisi Girne, 135 kişisi Gazimağusa, 45 kişisi Güzelyurt, 44 kişisi İskele, 12 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

30 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.493

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 552

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 552

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 451

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.365.241

Toplam Vaka Sayısı: 54.803

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 49.467

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5168

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5099

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 170

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 427

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 169