Lefkoşa'da günlük vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.730 olup, 431 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 467 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 177 kişisi Lefkoşa, 74 kişisi Girne, 116 kişisi Gazimağusa, 22 kişisi Güzelyurt, 32 kişisi İskele, 10 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

18 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.730

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 431

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 431

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 467

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.677.653

Toplam Vaka Sayısı: 64.007

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 59.610

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4212

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4160

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 187

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1452

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 386

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 367