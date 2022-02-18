Lefkoşa'da günlük vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.730 olup, 431 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 467 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 177 kişisi Lefkoşa, 74 kişisi Girne, 116 kişisi Gazimağusa, 22 kişisi Güzelyurt, 32 kişisi İskele, 10 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
18 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.730
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 431
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 431
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 467
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.677.653
Toplam Vaka Sayısı: 64.007
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 59.610
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4212
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4160
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 187
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1452
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 386
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 367
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