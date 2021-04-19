Lefkoşa'da günlük vaka sayıları gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte yapılan test sayısı 7625 olup, 55'i yerel 67 pozitif vakaya rastlanırken, 102 kişi ise taburcu edildi.

Pozitif vakalardan 2 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 10 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 55 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakalardan 23 kişi Lefkoşa, 13 kişi Gazimağusa, 18 kişi Girne, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-2/ Köşklüçiftlik-1/ Metehan-1/ K.kaymaklı-4 / Yılmazköy-1 / Surlariçi-7 / Marmara-1/ Hamitköy-2 / Kızılbaş-1 / Taşkınköy-2

Girne - Girne Merkez- 10 / Edremit- 3/ Çatalköy-2/ Dikmen-1/ Ozanköy-2

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-10 / Sakarya-1/ Gülseren-2

İskele Yenierenköy-1

19 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7625

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 67

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10

Yerel Vaka Sayısı: 55

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 102

Bugün Kaybedilen Hasta:Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 891. 433

Toplam Vaka Sayısı: 5583

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4822

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 732

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 106

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 622

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 62

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 223

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 544

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 244