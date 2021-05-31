Lefkoşa'da bir inşaat şirketinde çalışan 85 kişi pozitif

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa'da bulunan bir inşaat şirketi şantiyesinde çalışan işçilere dün yapılan PCR testlerinin sonucunda 85 işçinin pozitif çıktığını açıkladı.

Test sonuçları pozitif olan 85 kişinin tetkik ve tedavilerine başlandığını bildiren bakanlık, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin tümü aynı şantiyede kalan işçilerin temaslı takiplerini yaptığı ve 53 kişinin de temaslı otellerinde merkezi karantinaya alındığını duyurdu.

Açıklamada, “Tamamı gözetim altında bulunmaktadır ve bundan sonraki süreçte herhangi bir bulaşın olmaması için tüm önlemler alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur” denildi.