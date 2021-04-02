Lefkoşa bölgesinde yerel vaka sayısı azalmıyor

Sağlık Bakanlığı tarrafından yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte yapılan test sayısı 6623 olup, 31'i yerel 42 pozitif vakaya rastlanırken, 28 kişi taburcu edildi..
Pozitif vakalardan 3 kişi hava yolu, 2 kişi deniz yolu ile ülkemize geldiği bildirilirken, 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar, 31 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 15 kişi Lefkoşa, 10 kişi Gazimağusa, 6 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Lefkoşa Merkez- 2/ Sulariçi- 2/ Hamitköy-1 / Gönyeli-4 / Değirmenlik-3 / K.Kaymaklı-1/ Haspolat-2
Girne - Girne Merkez- 3 / Alsancak-1 / Ozanköy-1 / Dikmen-1
Gazimağusa - Gazimağusa Merkez -7 / Karekeşliler- 1 / Dörtyol-1 / Yeniboğaziçi-1
2 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6623
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 42
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6
Yerel Vaka Sayısı: 31
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 759. 346
Toplam Vaka Sayısı: 4486
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4022
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 438
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 107
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 328
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
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