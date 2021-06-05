Lefke bölgesinde pozitif vaka sayısı artışta

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7085 olup, 16'sı yerel 22 pozitif vakaya rastlanırken, 25 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 2 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 4 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 16 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 7 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 6 kişi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa-Gönyeli-3 / Cihangir-2 / Kızılbaş-1/ Alayköy-1
Girne - Girne Merkez-2 / Karaoğlanoğlu-1
Lefke - Lefke Merkez-1 / Gemikonağı-3 / Yeşilyurt-2
5 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7085
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 16
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.259. 633
Toplam Vaka Sayısı: 7409
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7082
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 294
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 249
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 18
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 425
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 207
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2975
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 8006
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