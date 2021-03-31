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Kuaför salonunda pozitif vaka

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Lefkoşa'daki Semay Kuaför ve Güzellik Merkezi isimli iş yerinde pozitif vaka tespit edildi

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Kuaför salonunda pozitif vaka
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Lefkoşa’da, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Semay Kuaför ve Güzellik Merkezi isimli iş yerinde pozitif vaka tespit edildi.
Araç Kayıt Dairesi karşısında bulunan Semay Kuaför ve Güzellik Merkezi isimli kuaför salonunun Devlet Dairesi ve Bakanlıklara yakınlığı nedeniyle, çok sayıda kamu çalışanı müşterisi olduğu da gelen bilgiler arasında.
Söz konusu iş yerinde çıkan pozitif vaka nedeniyle temaslı takip ekibinin temaslıların tespiti için çalışma başlattığı öğrenildi.
 
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