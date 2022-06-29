“Kovid-19 pandemisinde mevcut seyrin değişmesi halinde gerekli tüm önlemler alınmıştır "

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada tüm hastanelerde Kovid-19 hasta kabulü için gerekli organizasyonların yapıldığı aktarılırken, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitelerinin de pandemiyle ilgili tüm gelişmeleri DSÖ ve diğer bilimsel merkezler aracılığıyla günlük olarak takip ettiği belirtildi

Sağlık Bakanlığı, son dönemlerde Kovid-19 pozitif vaka sayılarında artış yaşandığına dikkati çekerek, hastalığın mevcut seyrinin değişmesi halinde ileriye dönük olarak tüm önlemlerin alındığını ve gerekli tüm planlamaların yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mart 2020 tarihinde başlayan ve hala devam eden Kovid-19 pandemisinde, virüs mutasyona bağlı olarak değişime uğradı ve hastalardaki semptomlar ile hastaneye yatışlar farklılık gösterdi.

- “Hastalar daha çok üst solunum yolu şikayetleri ile başvurmaktadırlar”

Son dönemlerde tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da vaka sayılarında artış yaşandığını ancak hastane yatışları, yoğun bakım veya ölüm sayılarında herhangi bir artış görülmediğinin kaydedildiği açıklamada, hastaların daha çok üst solunum yolu şikayetleri ile başvurduğu belirtildi.

Semptom gösteren kişilerin test sonuçlarının pozitif olup olmadığına bakılmaksızın maske takmalarının riskli popülasyonu korumak amacıyla büyük önem taşıdığının vurgulandığı açıklamada, “Kovid-19 olan kişiler 1102, 0533 8428358 numaralı telefonları arayarak bir danışman doktora ulaşmakta ve gerektiği şekilde yönlendirilmektedirler. Ayrıca kişiler ihtiyaç duymaları halinde mesai saatleri içerisinde Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezindeki polikliniklere başvurabilirler. Mesai saatleri dışında ise solunum sıkıntısı ve bunun gibi acil şikayetleri olan kişiler ise hastanelerin acil servislerine başvurabilirler” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastanelerde Kovid-19 hasta kabulü için gerekli organizasyonların yapıldığı aktarılırken, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitelerinin de pandemiyle ilgili tüm gelişmeleri DSÖ ve diğer bilimsel merkezler aracılığıyla günlük olarak takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Buna bağlı olarak hastalığın mevcut seyrinin değişmesi halinde ileriye dönük, gerek hasta yatışı, gerekse yoğun bakım ihtiyacı açısından bakanlığımız tarafından tüm önlemler alınmış olup, gerekli tüm planlamalar yapılmıştır” denildi.

