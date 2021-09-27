Koronaya karşı en etkili 3 aşı açıklandı

Dünya 2019’un son günlerinden beri koronavirüse çare arıyor. Bu kapsamda dünyanın farklı noktalarında pek çok aşı geliştirildi. İngiltere’den ise her şeyi değiştirebilecek bir keşif geldi.

Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor… İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde görülen Kovid-19 gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Dünya genelinde 225 milyondan fazla insana buluşan Kovid-19 5 milyona yakın cana mal oldu. Delta varyantı ile daha bulaşıcı hale gelen virüs dünyanın dört bir yanında can almaya devam ediyor. Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Bu kapsamda virüse karşı elimizdeki en güçlü silah olan pek çok aşı geliştirildi.

Dünya genelinde 5 milyar dozun üzerinde aşılama yapıldı ve bu sayede pek çok hayat kurtarıldı. Bilim dünyası koronavirüs ile mücadele kapsamında hala pek çok araştırmaya imza atıyor. Peki virüse karşı en etkili aşı hangisi? Bu tartışma Johnson & Johnson cephesinden gelen açıklama ile bir kez daha alevlendi. Zira Şirketten yapılan resmi açıklama ile aşıdaki sıralama değişti. Şirket yaptığı resmi açıklamada geliştirdiği aşısının iki dozunun hastalığa karşı daha güçlü koruma sağladığını gösterdiğini duyurdu ve merakla beklenen oranları açıkladı.

İlaç üreticisinin tek dozluk aşısını aldıktan iki ay sonra yapılan bir güçlendirici aşının (2. doz) koronavirüse karşı etkinlik oranını yüzde 94’e çıkardığı bilgisinin altı çizildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) araştırmasına göre, Moderna’nın Kovid-19 aşısının hastaneye yatışlara karşı yüzde 93 koruma sağlıyor. 11 Mart ve 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada, Moderna’nın ardından bu oranın diğer Kovid-19 aşısı Pfizer-BioNTech’te yüzde 88 olduğu bilgisine ulaşıldı.

Johnson & Johnson’ın bu açıklaması sonrası aşıdaki sıralama değişti. Johnson & Johnson aşısı yüzde 93 ile en etkili koronavirüs aşısı konumuna yükseldi. Ancak şirketin yaptığı bu açıklama henüz hakemli bir bilim heyeti tarafından incelenmediği için resmi kurumlar tarafından kabul görmüş değil. Öte yandan uzmanlar bir süredir çift aşılı kişilerin de Delta’ya yakalanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Zira aşı olmak size kat kat daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz.

İngiltere’den gelen son rapor ise varyantlar ve aşı olan kişilerde farklı semptomların görülmesi nedeniyle koronavirüs belirtilerinin değiştiğine işaret ediyor.İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, burun akıntısı , baş ağrısı , hapşırma , boğaz ağrısı ve koku kaybı son dönemin en yaygın 5 semptomu arasında gösteriliyor ve uzmanlar bu belirtilere sahip olan kişilerin aşılı olsun ya da olmasın mutlaka test yaptırmaları gerektiğinin altını çiziyor.