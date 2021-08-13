Koronavirüsü ilk yayan kişiyi DSÖ açıkladı!

Koronavirüsün çıkış noktası ile ilgili aylardır çalışmalar yürüten Dünya Sağlık Örgütü, önemli bir noktaya geldiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü'nün yürüttüğü çalışmanın başında yer alan Prof. Dr. Peter Embarek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada sarsıcı bir iddia ortaya attı. Embarek, koronavirüsü ilk kapan kişinin Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün bir çalışanı olması ihtimali üzerinde durduklarını duyurdu ve bu iddiayı, ellerindeki verilere dayandırarak savunduklarını söyledi.

Çin’de koronavirüsünün kökenini araştıran Prof. Dr. Embarek, Danimarka’da yayın yapan TV2’ye corona virüsü salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

The Sun’da yer alan habere göre, Embarek, koronaya yakalanan ilk kişinin yarasalarla düzenli olarak çalışan ve numune arşivi yapan bir araştırmacının salgının sıfır noktası olma ihtimalinin oldukça kuvvetli olduğunu söyledi.

“Burası virüsün doğrudan bir yarasadan insana sıçradığı yer olabilir. Bu durum, rastgele bir köylünün ilk hasta olması fikrinden daha mantıklı” ifadesini kullanan Embarek, bu durumun doğrudan bir kanıt olmadığını da sözlerine ekledi.

“İNSAN HATASI OLDUĞU İÇİN KABUL ETMİYORLAR”

Konu hakkında Çin ile iletişim halinde olduklarını belirten Embarek; “Laboratuvar belgelerine doğrudan erişemedik. Bir sunum yaptık, konuştuk ve sorularımızı sorduk, ancak hiçbir belgeye bakamadık. Birileri bir şey saklamak istiyor olabilir. Kim bilir? Muhtemelen böyle bir olayın arkasında bir insan hatası olduğu için bunu kabul etmiyorlar” dedi.

ÇİN İDDİALAR İÇİN NE DEDİ?

Geçtiğimiz aylarda Dünya Sağlık Örgütü , Çin’de yaptığı araştırmalarda virüsün yarasalarda ortaya çıktığı iddiasında bulunarak, insanlara yayılmadan önce hayvanlarda yayıldığını belirten raporlarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Çin ise söz konusu iddiaları reddetmişti.

Çin’de en güvenilir laboratuvarlardan biri olarak anılan Wuhan Viroloji Enstitüsü, iddiaların ‘komplo teorisi’nden başka bir şey olmadığını ifade etmişti.