Koronavirüsten bugün ikinci can kaybı

Ülkemizde koronavirüs kaynaklı bugün ikinci can kaybı yaşandı. Böyle ülkemizde koronavirü kaynaklı 42. ölüm yaşandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Covid-19 tanısıyla 18 Temmuz 2021 tarihinden bu yana Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 74 yaşında ( erkek) C.Ç Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hastanın hipertansiyon ve kalp rahatsızlıkları bulunmaktaydı. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı dileriz.