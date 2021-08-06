banner583
Kenyalı atlet 33 yıllık rekoru kırdı
Kenyalı atlet 33 yıllık rekoru kırdı
5 0
Güney'de kötü tablo değişmedi
Güney'de kötü tablo değişmedi
22 0
 
Yanan Orman Arazileri Nasıl Yeniden Ağaçlandırılır?
Yanan Orman Arazileri Nasıl Yeniden Ağaçlandırılır?
43 0
Bu şekilde yol ancak KKTC’de bulunur
Bu şekilde yol ancak KKTC’de bulunur
198 0
Klsaikler, Merkez Lefkoşa’da sergilendi
Klsaikler, Merkez Lefkoşa’da sergilendi
21 0
Stabilize yol değil, sanki ralli pisti
Stabilize yol değil, sanki ralli pisti
118 0
GG, Ocağa sürpriz yaptı
GG, Ocağa sürpriz yaptı
168 0
banner661

Koronavirüsten bugün ikinci can kaybı

banner476

banner666
Koronavirüsten bugün ikinci can kaybı
Ülkemizde koronavirüs kaynaklı bugün ikinci can kaybı yaşandı. Böyle ülkemizde koronavirü kaynaklı 42. ölüm yaşandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Covid-19 tanısıyla 18 Temmuz 2021 tarihinden bu yana Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 74 yaşında ( erkek) C.Ç Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hastanın hipertansiyon ve kalp rahatsızlıkları bulunmaktaydı. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı dileriz.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.