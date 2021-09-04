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Koronavirüste acı tablo

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Koronavirüste acı tablo

KKTC'de son 24 saatte yapılan 8 bin 220 test sonucu 111'i yerel 137 pozitif vakaya rastlandı. 3 kişi hayatını kaybederken 218 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkeye geldi. 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 111 kişi ise yerel vaka. 

Vakalardan 55 kişi Lefkoşa, 26 kişi Girne, 23 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'nden. 
4 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8220   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 137 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24 

Yerel Vaka Sayısı: 111 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 218 

Bugün Kaybedilen Hasta: 3 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .487.498 

Toplam Vaka Sayısı: 17.009 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 14.586  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1958 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 128 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1715 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 98   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 66   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 499 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 235 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 274 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3763 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 44.116

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