Koronavirüse ülkemizden bir can daha

Dünyada ve ülkemizde devam eden yeni tip koronavirüs salgını ülkemizde can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören 89 yaşındaki bir erkek şahıs daha hayatını kaybetti. Böylece ülkemizde koronavirüs nedeniyle can kaybı 27'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Covid-19 tanısıyla 20 Mart 2021 tarihinden bu yana Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde tedavi gören, 30 Mart 2021 itibariyle yoğun bakımda tedavisi süren 89 yaşında erkek M.G Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Hastanın KOAH rahatsızlığı bulunmaktaydı. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.