Koronavirüse ülkemizden 38.ci can

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bir erkek şahıs daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece Covid-19 nedeniyle 38'inci kişi hayatını kaybetmiş oldu.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:
Covid-19 tanısıyla 13 Temmuz 2021 tarihinden bu yana Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 79 yaşında (erkek) M.Ö Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir .
Hastanın hipertansiyon hastalığı bulunmaktaydı.
Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
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