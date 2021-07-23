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Koronavirüse ülkemizden 38.ci can

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Koronavirüse ülkemizden 38.ci can
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bir erkek şahıs daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece Covid-19 nedeniyle 38'inci kişi hayatını kaybetmiş oldu.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:
Covid-19 tanısıyla 13 Temmuz 2021 tarihinden bu yana  Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 79 yaşında (erkek) M.Ö Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir . 

Hastanın hipertansiyon hastalığı bulunmaktaydı. 

Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
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