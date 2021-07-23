Koronavirüse ülkemizden 38.ci can

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bir erkek şahıs daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece Covid-19 nedeniyle 38'inci kişi hayatını kaybetmiş oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

Covid-19 tanısıyla 13 Temmuz 2021 tarihinden bu yana Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 79 yaşında (erkek) M.Ö Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir .



Hastanın hipertansiyon hastalığı bulunmaktaydı.



Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.