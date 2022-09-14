Koronavirüse bir kurban daha

Ülkede bir haftada 236 Covid-19 vakası tespit edilirken, 1 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı 07-13 Eylül tarihleri arasından yapılan haftalık test ve vaka sayısını açıkladı.
Buna göre, söz konusu tarihler arasında yapılan 6 bin 553 testle 236 pozitif vaka tespit edildi, 1 kişi de hayatını kaybetti.
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