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Koronavirüse bir kurban daha

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Koronavirüse bir kurban daha
Ülkede bir haftada 236 Covid-19 vakası tespit edilirken, 1 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı 07-13 Eylül tarihleri arasından yapılan haftalık test ve vaka sayısını açıkladı.
Buna göre, söz konusu tarihler arasında yapılan 6 bin 553 testle 236 pozitif vaka tespit edildi, 1 kişi de hayatını kaybetti.
 
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