Koronavirüse bir kurban daha

Ülkede bir haftada 236 Covid-19 vakası tespit edilirken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı 07-13 Eylül tarihleri arasından yapılan haftalık test ve vaka sayısını açıkladı.

Buna göre, söz konusu tarihler arasında yapılan 6 bin 553 testle 236 pozitif vaka tespit edildi, 1 kişi de hayatını kaybetti.

