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Koronavirüse bir kurban daha

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Koronavirüse bir kurban daha
Sağlık Bakanlığı'ndan az önce yapılan açıklamaya göre ülkemizde koronavirüs tedavisi göre bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece KKTC'de koronavirüs kaynaklı 39'uncu ölüm yaşandı.
Covid-19 tanısıyla 21 Temmuz 2021 tarihinden bu yana Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 80 yaşında (erkek) F.G Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Hastanın hipertansiyon ve tiroid rahatsızlıkları bulunmaktaydı.
Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
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