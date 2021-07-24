Koronavirüse bir kurban daha

Sağlık Bakanlığı'ndan az önce yapılan açıklamaya göre ülkemizde koronavirüs tedavisi göre bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece KKTC'de koronavirüs kaynaklı 39'uncu ölüm yaşandı.

Covid-19 tanısıyla 21 Temmuz 2021 tarihinden bu yana Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 80 yaşında (erkek) F.G Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Hastanın hipertansiyon ve tiroid rahatsızlıkları bulunmaktaydı.

Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.