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Koronavirüse bir kurban daha

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Koronavirüse bir kurban daha
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Ülkemizde koronavirüs nedeniyle can kayıpları artmaya başladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Covid-19 teşhisiyle yoğun bakımda tedavi görmekte polan 43 yaşındaki bir kadın az önce hayatını kaybetti. Böylece ülkemizde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 25'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
Covid-19 tanısıyla 1 Mart 2021 tarihinde Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi'nde tedavi altına alınan, 6 Mart tarihinden itibaren ise yoğun bakımda tedavisine devam edilen 43 yaşındaki (Kadın) H.D Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
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