Koronavirüse bir kurban daha

Ülkemizde ve dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs salgını bugün KKTC'den bir kişi daha aramızdan aldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pandemi Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 52 yaşındaki erkek E.İ.K bugün hayatını kaybetti.

Aseptomatik Covid-19 tanısıyla takip edilirken akut sebrovasküler olay geçiren hastanın, akut sebrovasküler olayın komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.