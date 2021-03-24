banner583
Mutlulukla İle İlgili Ufkunuzu Açacak Mucizevi Kitaplar
Mutlulukla İle İlgili Ufkunuzu Açacak Mucizevi Kitaplar
9 0
Vücudunuzun Şekeri Tolere Edemediğini Gösteren 7 İşaret
Vücudunuzun Şekeri Tolere Edemediğini Gösteren 7 İşaret
146 0
 
Karaca: WRC sahnesinde “Rüzgarın Oğlunu” göstermek isterdim
Karaca: WRC sahnesinde “Rüzgarın Oğlunu” göstermek isterdim
26 0
Taekwondocular kırdı geçti
Taekwondocular kırdı geçti
19 0
Geçitkale Belediyesi lavanta ekiminde ilk adımı attı
Geçitkale Belediyesi lavanta ekiminde ilk adımı attı
84 0
Dolmabahçe'de kazanan yok
Dolmabahçe'de kazanan yok
21 0
Vatandaşa PCR testi işkencesi
Vatandaşa PCR testi işkencesi
64 0
banner529
banner570

Koronavirüse bir kurban daha

banner476

banner624
Koronavirüse bir kurban daha
banner630
Ülkemizde ve dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs salgını bugün KKTC'den bir kişi daha aramızdan aldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pandemi Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 52 yaşındaki erkek E.İ.K bugün hayatını kaybetti.
Aseptomatik Covid-19 tanısıyla takip edilirken akut sebrovasküler olay geçiren hastanın, akut sebrovasküler olayın komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.