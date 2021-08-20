Koronavirüse bir can daha

Vovid-19 KKTC'de bir can daha aldı. Dün Acil Durum Hastranesi'ne gelerek yoğun bakıma alınan bir kadın hayatını kaybetti. Böyle ülkemizde koronavirüs kaynaklı 46'ncı ölüm yaşandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Covid-19 tanısıyla 19 Ağustos 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi'ne gelen ve yoğun bakıma alınan 80 yaşında ( Kadın) M.E Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Merhurma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.