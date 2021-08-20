banner583
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
8 0
“Bu çöpleri buraya insanlar değil de hayvanlar mı bıraktı?”
“Bu çöpleri buraya insanlar değil de hayvanlar mı bıraktı?”
28 0
 
Galatasaray, turu İstanbul’a bıraktı
Galatasaray, turu İstanbul’a bıraktı
17 0
Su kuyuları dibe vurdu
Su kuyuları dibe vurdu
72 0
Bitmeyen çile!
Bitmeyen çile!
23 0
Hazırlık maçlarıyla tempo yükseliyor
Hazırlık maçlarıyla tempo yükseliyor
83 0
Tam Kıvamında Aşure Yapmak İçin Bilmeniz Gerekenler
Tam Kıvamında Aşure Yapmak İçin Bilmeniz Gerekenler
105 0
banner661

Koronavirüse bir can daha

banner476

banner666
Koronavirüse bir can daha
Vovid-19 KKTC'de bir can daha aldı. Dün Acil Durum Hastranesi'ne gelerek yoğun bakıma alınan bir kadın hayatını kaybetti. Böyle ülkemizde koronavirüs kaynaklı 46'ncı ölüm yaşandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
Covid-19 tanısıyla 19 Ağustos 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi'ne gelen ve yoğun bakıma alınan 80 yaşında ( Kadın) M.E Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Merhurma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.