Koronavirüse bir can daha

Ülkemizde koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti.Bugün hayatını kaybeden kişiyle birlikte koronavirüsten dolayı ülkede toplam ölüm 15'e yükseldi.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada 5 günden beridir yoğun bakımda olan 62 yaşındaki Siyami Yılmaz'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

,Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

COVID 19 tanısı ile yoğun bakımda tedavi gören 62 yaşındaki Siyami Yılmaz vefat etmiştir. Yılmaz, hipertansiyon, atrial fibrilasyon ve serebrovasküler olay ( akut inme) nedeni ile 5 gün önce acil servise başvurmuş ve yapılan tetkiklerinde PCR testinin positif olduğu saptanmıştır. 5 günden beridir yoğun bakımda tedavisi devam eden hasta yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Merhum kişiye Allah'tan rahmet , yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim.Hepimizin başı sağolsun. Sağlık Bakanı Dr. ALİ PİLLİ"