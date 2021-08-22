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Koronavirüse 48'nci kurban

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Koronavirüse 48'nci kurban
Koronavirüs ülkemizden can almaya devam ediyor. Covid-19 tanısıyla ev izolasyonunda takip ve tedavisi süren 54 yaşında bir erkek ani rahatsızlığı sonucunda hayatını kaybetti. Böylece koronavirüs kaynaklı ülkemizde 48'nci ölüm yaşan mış oldu.
Ölümle ilgili Sağlık Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:
Covid-19 tanısıyla ev izolasyonunda takip ve tedavisi süren 54 yaşında ( Erkek) A.İ aniden rahatızlanması sonucu hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
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