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Koronavirüse 45.nci kurban

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Koronavirüse 45.nci kurban
Covid-19 tanısıyla 12 Ağustos'tan bu yana Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 91 yaşındaki Osman Yulaç Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Osman Yulaç'ın ek hastalığının bulunmadığı ve Covid-19 aşısı olmadığı öğrenildi. KKTC'de koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 45 oldu.
Osman Yulaç Lefkoşa'nın tanınmış terzilerinden biriydi.
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