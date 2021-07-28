Koronavirüse 40'ncı can

Ülkemizde ve dünyada devam eden koronavirüs pandemisi ülkemizden bir kişinin daha canını aldı. Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda tedavi gören bir kadın hasta daha bugün koronavirüse yenilirken, böylece ülkemizde koronavirüs nedeniyle 40'ncı ölüm gerçekleşmiş oldu.

Covid-19 tanısıyla 18 Temmuz 2021 tarihinden bu yana Acil Durum Pandemi Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 79 yaşında( kadın) M.K Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Hastanın diyabet ve astım rahatsızlıkları bulunmaktaydı. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.