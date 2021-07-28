banner583
Böyle taşıma mı olur?
Böyle taşıma mı olur?
43 0
Muhabbet ve kaliteli hizmet arayanların adresi
Muhabbet ve kaliteli hizmet arayanların adresi
65 0
 
Aslan mucize peşinde
Aslan mucize peşinde
43 0
"3. doz için acele etmeyin”
175 0
Böyle sorumsuzluk olmaz
Böyle sorumsuzluk olmaz
22 0
Değirmenlik dağ yolunda feci kaza
Değirmenlik dağ yolunda feci kaza
506 0
“Teslimat” İspanya'dan birincilikle döndü
“Teslimat” İspanya'dan birincilikle döndü
42 0
banner661
banner682

Koronavirüse 40'ncı can

banner476

banner666
Koronavirüse 40'ncı can
Ülkemizde ve dünyada devam eden koronavirüs pandemisi ülkemizden bir kişinin daha canını aldı. Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda tedavi gören bir kadın hasta daha bugün koronavirüse yenilirken, böylece ülkemizde koronavirüs nedeniyle 40'ncı ölüm gerçekleşmiş oldu.
Covid-19 tanısıyla 18 Temmuz 2021 tarihinden bu yana Acil Durum Pandemi Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 79 yaşında( kadın) M.K Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Hastanın diyabet ve astım rahatsızlıkları bulunmaktaydı. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.