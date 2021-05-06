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Koronavirüse 33. kurban

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Koronavirüse 33. kurban
Ülkemizde süren koronavirüs pandemisi can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Acil Durum Hastanesi'nde Yoğun Bakım servisinde Covid-19 tedavisi görmekte olan bir kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece ülkemizde covid-19 kaynaklı can kaybı 33'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şöyle: 
Covid-19 tanısıyla 27 Nisan 2021 tarihinde Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi’nde tedavi görmeye başlayan, 30 Nisan 2021 tarihinde ise yoğun bakımda tedavisine devam edilen 88 yaşında ( Erkek) H.D Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Hastanın ileri derecede kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunmaktaydı. Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
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