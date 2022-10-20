Koronavirüs Varyantı XBB Hakkında Neler Biliniyor?

Uzmanlar, Asya'da etkili olan yeni varyantın ilerleyen dönemde Avrupa'da ve Amerika'da yayılabileceği konusunda uyarıyor

2019 yılında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi görece daha az tehlikeli varyantlar ve aşı tedavisi ile birlikte insanlık gündeminden uzaklaşmaya başladı. Ancak tüm insanlık için zorlu süreçlerin yaşanmasına neden olan koronavirüs yaşamımızdan tamamen çıkmış değil. Virüsün varlığı ve etkileri halen devam ediyor. Son günlerde ortaya çıkan ve XBB ismi verilen yeni varyant ise tüm dünyada endişeye neden oluyor. 17’den fazla ülkeye yayıldığı tahmin edilen XBB, vaka sayılarında da gözle görülür bir artışa neden oluyor. Varyantın, “eski pandemi günlerine” dönüşe neden olup olmayacağı tartışmaları yapılıyor. Bununla birlikte hem sosyal medyada hem de ana akım medyada yeni varyantla ilgili pek çok asılsız iddia yer alıyor. İşte, tüm dünyada korku ve endişe yaratan yeni koronavirüs varyantı XBB hakkında bilinmesi gerekenler…

XBB, uzun süredir koronavirüsün baskın varyantı olan Omicron’un alt varyantı

Omicron, virüsün önceki varyantlarına göre daha bulaşıcı. Ancak hastalığın daha hafif seyretmesine neden oluyor. Omicron’un tüm dünyada baskın varyant haline gelmesi, birçok ülkede normalleşme adımlarının atılmasına olanak sağlamıştı. İşte XBB de Omicron’un alt varyantlarından biri.

XBB varyantı Singapur ile ilişkilendiriliyor. Ancak ilk kez Singapur’da ortaya çıkmadı

XBB’nin Singapur ile anılmasının nedeni ise ülkedeki vaka sayılarını önemli ölçüde artırmış olması. 10 Ekim tarihinde ülkedeki vaka sayısı 4 bin 719 olarak açıklanmıştı. 11 Ekim’deki vaka sayısı ise 11 bin 737 olarak kayıtlara geçti. Bu önemli artışın sebebi ise XBB isimli yeni varyanttı. Singapur’da görüldüğü tarihten bu yana, ülkedeki günlük vakaların yarısından fazlası XBB varyantından oluşuyor.

Yeni varyantın 17’den fazla ülkeye yayıldığı tahmin ediliyor

Singapur dışında Avustralya, Danimarka, Japonya ve Hindistan XBB’nin görüldüğü ülkeler arasında.

XBB varyantı, Singapur’da olduğu gibi Hindistan’da da büyük bir hızla yayılıyor

Uzmanlara göre ülkedeki baskın varyant uzun süredir Omicron’un alt varyantı olan BA.2.75’ti. Geçtiğimiz haftaya kadar ülkedeki vakaların yüzde 98’i BA.2.75 kaynaklıydı. Ancak bazı büyük eyaletlerde vakaların yüzde 20 ila 30’unu XBB varyantı teşkil etmeye başladı. Bununla birlikte artan vaka sayılarına karşın hastaneye yatışlarda veya ölümlerde ciddi bir artış olmadığı ifade ediliyor.

XBB, vaka sayılarının gözle görülür şekilde artmasına neden oluyor. Fakat ölüm oranlarında dikkate değer bir artışa neden olmuyor

Singapur Sağlık Bakanı Ong Ye Kung yeni varyantın yakından takip edildiğini, vaka sayılarında artışa neden olduğunu fakat koronavirüs kaynaklı ölümleri artırmadığını açıklamıştı. Öte yandan Ong Ye Kung’un açıklamalarına göre XBB, diğer tüm alt varyantlara hâkim olabilecek özellikler taşıyor. Yani önümüzdeki dönemde koronavirüs vakalarının birincil sebebi XBB isimli varyant olabilir.

Uzmanlar XBB’nin diğer alt varyantlardan daha bulaşıcı olduğunu ancak daha tehlikeli olmadığını belirtiyor

Bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Leong Hoe Nam, XBB’nin önceki Omicron varyantlarının yerini alabileceği kanaatinde. Bununla birlikte yeni varyant eski varyantlara göre çok daha bulaşıcı. Ancak daha tehlikeli durumlara yol açtığına dair herhangi bir kanıt yok.

Bilim insanları, XBB’nin kasım ayı sonuna kadar Avrupa ve Amerika’da da etkili olacağını düşünüyor

Yeni varyant yoğun olarak Asya’da gözleniyor. Ancak daha şimdiden Avrupa’nın bazı bölgelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı eyaletlerinde de XBB kaynaklı vakalara rastlamak mümkün. Uzmanlar, XBB’nin diğer varyantlardan daha bulaşıcı özellikler taşıdığının altını çiziyor. Bu nedenle ilerleyen süreçte Avrupa ve Amerika’da da daha fazla görüleceği ve yeni bir enfeksiyon dalgasına neden olabileceği konusunda uyarıyor…