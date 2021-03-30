Koronavirüs ülkemizden 26. canı aldı

Yeni tip koronavirüs ülkemizde can alamaya devam ediyor. Bugün Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören 84 yaşındaki İ. A isimli bir erkek şahıs daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 26'ya ulaştı.
Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:
Covid-19 tanısıyla 22 Mart 2021 tarihinden bu yana Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören 84 yaşında (erkek) İ.A Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Hastanın hipertansiyon, koroner arter rahatsızlıkları bulunmaktaydı. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
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