Koronavirüs ülkemizden 26. canı aldı

Yeni tip koronavirüs ülkemizde can alamaya devam ediyor. Bugün Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören 84 yaşındaki İ. A isimli bir erkek şahıs daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 26'ya ulaştı.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

Covid-19 tanısıyla 22 Mart 2021 tarihinden bu yana Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören 84 yaşında (erkek) İ.A Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Hastanın hipertansiyon, koroner arter rahatsızlıkları bulunmaktaydı. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.