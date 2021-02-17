Koronavirüs ülkemizde 21.canı aldı

Dünyada ve ülkemizde salgın haline gelerek milyonlarca insana bulaşarak milyonlarca kişininin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ülkemizden de can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'ndan az önce yapılan açıklamaya göre, koronavirüs nedenyiyle yoğun bakımda tedavi göre 82 yaşında bir erkek hastanın daha bugün hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece ülkemizde koronavirüs nedeniyle 21. kişi hayatını kaybetmiş oldu.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 82 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pilli "Covid-19 tanısıyla 13 Şubat 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi gören hipertansiyon hastalığı ve kalp yetmezliği, aritmi olan 82 yaşında (erkek) C.Y tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet , yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim.Hepimizin başı sağolsun." dedi.