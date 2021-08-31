Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki çocuğun durumu ciddi

Güney Kıbrıs’ta, Makarios Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki bir çocuğun durumunun ciddi olduğu haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Omega’da yer alan bir programda konuşan Makarios Hastanesi Pediatri Bölüm Başkanı Avraam İlia, şu an pediatri bölümünde 8 günlük yeni doğmuş ikiz bebeklerin korona tedavisi gördüğünü söyledi.

Bebeklerin korona virüsü annelerinden kaptıkları ifade edilirken, bebeklerin durumunun çok iyi olduğu ve endişe edecek bir durum olmadığı kaydedildi.

Öte yandan Makarios Hastanesinde 14 yaşında bir erkek çocuğun korona virüs tedavisi görmekte olduğunu ve durumunun daha kötü olduğunu yazan gazete, çocuğun oksijene ihtiyacı olduğunu aynı zamanda solunum yollarında enfeksiyon olduğunu belirtti.

Bu durumun şu ana kadar korona virüsüyle enfekte olmalarının ardından tedavi gören çocuklarda gözlemlenmediğini ifade eden İlia, bunun şu ana kadar Makarios hastanesinde karşı karşıya kaldıkları en kötü çocuk vakası olduğunu ifade etti.

Bu arada, yaklaşık bir ay önce korona virüsüne yakalanan bir çocuğun yeniden hastanede tedavi görmekte olduğunu da kaydeden gazete, çocuğun yoğun bakımda tedavi gördüğünü çünkü korona virüsü komplikasyonlarıyla ilgili olan Minsk sendromu geçirdiğini ekledi.

AĞUSTOS AYINDAKİ VAKALARIN ÇOĞUNLUĞU ÇOCUKLAR

Fileleftheros gazetesi ise manşetten yer verdiği haberinde, ağustos ayında Güney Kıbrıs’ta kayda geçirilen vakalar içerisindeki en büyük grubu çocukların (yüzde 21) oluşturduğunu yazdı.

5-28 Ağustos tarihleri arasında kayda geçirilen vakaların 4’te birinin lise öğrencileri ile genç yetişkinler olduğunu kaydeden gazete, Rum kesiminde geçtiğimiz Temmuz ayında en fazla pozitif vakanın 15-18 yaş aralığında görüldüğünü ve bu yaş aralığında 4 bin 373 vaka kayda geçirildiğini belirtti.

Bu yaş aralığında ağustos ayında ise 1069 vaka kayda geçirildiğini yazan gazete, geçtiğimiz Temmuz ayında Rum kesiminde 0-4 yaş aralığında 686 çocuğun da korona virüsüne yakalandığını belirtti.

Ağustos ayında bu rakamın 262 olduğunu belirten gazete, Temmuz ayında ise 5-9 yaş aralığında 1307 çocuğun, Ağustos ayında ise 354 çocuğun korona virüsüne yakalandığını belirtti.

5-28 Ağustos tarihleri arasında korona virüsüne yakalananların yüzde 81’inin 50 yaş altında olduğu da belirtildi.

OKULLARA YALNIZCA SAFEPASS’LA GİRİLECEK

Gazete başka bir haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta bu hafta başlayacak olan yeni eğitim öğretim döneminde, okul personeli ile öğrencilerin okullara yalnızca Safepass’la girebileceklerini ekledi.