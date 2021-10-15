"Koronavirüs ile gribi ayırt etmesi çok zor olacak"

Türkiye Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Nurettin Yiyit, corona virüs ile gribal enfeksiyonun ayırt edilmesinin zor olacağını belirterek, "Yine kapanmalar, sınırlamalar istemiyorsak biraz daha sabretmemiz lazım" dedi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit salgındaki son durumu değerlendirdi.

Maske kullanımının azalmasıyla üst solunum yolu enfeksiyonlarının da yeniden kendisini göstermeye başladığını belirten Yiyit, "Maske nasıl bizi corona virüsten koruyorsa aslında bütün viral enfeksiyonlardan koruyor" dedi.

Son dönemde maske kullanımında düşüş yaşandığına dikkat çeken Yiyit, "Gribal enfeksiyonlar bu yıl tekrar olma ihtimali var. İkisi bir arada olacağı için bunu ayırt etmemiz çok zor olacak. Özellikle riskli grubun grip aşılarını olmaları gerekecek" diye konuştu.

Corona virüse karşı maske, mesafe gibi önlemlerin uygulanmaması durumunda sürecin olumsuz bir eğilim göstereceğini dile getiren Yiyit, şöyle devam etti:

"Ya etkili bir ilaç hızlıca dünya üzerinde kullanıma geçer ya da hızlıca toplumu aşılarız bunlardan biri olursa pandeminin sonu gelebilir. Ben umutlu bir yol yürüdüğümüzü düşünüyorum. Bu virüsü kontrolsüz yakalayan veya temas eden insanların birçoğunun hikayesinin yoğun bakımda veya morgda bittiğini unutmayalım."

"AŞILANMA HIZI ARTMALI"

Yeni vakada 30 binli rakamların görüldüğünü hatırlatan Yiyit, "Vakaların çok yüksek olduğu geçmiş dalgaların 30 binli rakamlarını göz önünden geçirelim o tarihlerde neredeyse yoğun bakımlarımız dolma sinyallerini veriyordu. Bu dalgada 30 binli rakamı yaşıyoruz ama yoğun bakım, Covid servislerimiz dolu değil. Aşının etkisiyle yürüyoruz" şeklinde konuştu.

Ölüm rakamlarını aşağı düşürmenin yolu olarak eksik aşısı olan herkesin aşılarını tamamlaması gerektiğini söyleyen Yiyit, "Okulların açılmasıyla birlikte daha genç yaş grubunda vakaların arttığını biliyoruz. Aşılanma hızımızı arttırabilirsek Covid’i mevsimsel bir hastalığa döndürebiliriz” değerlendirmesini yaptı.

"BİLİM KURULU YÜZ YÜZE EĞİTİMDEN YANA"

Artan vaka sayıları ve yüz yüze eğitime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yiyit, Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitimden yana olduğunu belirtti.

Yapılan çalışmalara göre, yüzde 70’ten fazla çocuğun virüsü evlerinden okula getirdiğini söyleyen Yiyit, " Eğitim bir daha hiç sekteye uğramasın çocuklarımız sıralarından mahrum kalmasın istiyorsak bunun birinci yolu evlerde bulaşıcılığı engellemek. Benim ailelerden en büyük isteğim, çocukları okula gidiyorsa lütfen evdeki herkes aşılarını yaptırsın" dedi.

VAKALARIN ÜÇTE BİRİ ÇOCUK

Türkiye'de vakaların 3'te birinin çocuk yaş grubunda çıktığını fakat yoğun bakıma çok büyük yansıması olmadığını belirten Yiyit, bu dalgayı çocukların çok ağır geçirmediğini söyledi.

Prof. Dr. Yiyit sözlerini şu şekilde devam etti:

"Özellikle üniversite gençliğinden aşı konusunda bize destek olmalarını istirham ediyorum. Bir daha sahne sanatları seyircisiz kalsın istemiyorsak, futbolseverler tribünler boş kalsın, okullar çocuk sesinden mahrum kalsın istemiyorsak ve hiç kimse artık evine ekmek getirip getiremeyeceğim gibi bir soru işaretine yürümek istemiyorsa, iş yerlerimiz hep açık kalsın istiyorsak bu işin yolu belli."

Yiyit, yakın zamanda bir kısıtlamanın gelip gelmeyeceğine ilişkin, “Şu an için beklemiyoruz böyle bir plan böyle bir öngörü yok. Yasaklar değil, uyumdur süreci belirleyen biz ne kadar yasak getirirsek getirelim bir uyum yoksa o yasaklar sadece yazıldığı yerde kalır” ifadelerini kullandı.