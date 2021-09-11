Koronavirüs bir değeri daha aramızdan aldı

Koronaviris ülkemizden değerli bir kişiliği daha aramızdan aldı.

Ertan Azer tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti.

Azer’nin aşısız olduğu ve 23 Ağustos’ta yoğun bakıma yattığı öğrenildi.

Bugün itibariyle, KKTC’de Eylül ayında Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e, tüm salgın boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı ise 71’e yükselmiş oldu.

Emekli beden eğitimi öğretmeni olan 64 yaşındaki Ertan Azer’in Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi, eğitim ve spor camiasında büyük üzüntü yarattı.

Ülke sporuna ve gençlere büyük katkısı olan Ertan Azer bir dönem KKTC Güreş Federasyonu başkanlığı ve uzun süre basketbol hakemliği de yapmıştı.