Koronavirüs bir can daha aldı

Koronavirüs ülkemizde can almaya devam ediyor. Covid-19 tanısıyla 11 Şubat 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi gören 68 yaşındaki bir erkek hasta bugün hayatını kaybetti. Böylece ülkemizde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 20'ye yükseldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 68 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pilli "Covid-19 tanısıyla 11 Şubat 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Kronik Obstrüktif Akciğer (KOAH) hastalığı bulunan 68 yaşında (erkek) H.E tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet , yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim.Hepimizin başı sağolsun."