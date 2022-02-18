Koronavirüs aramızdan bir can daha aldı

Ülkemizde koronavirüs (Covid-19) can almaya devam ediyor.
İnönü köyü sakinlerinden olan ve uzun bir süreden beridir Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Onkoloji bölümünde tedavi alan Hamide Sunuisioğluları, bir süre önce yakalandığı Covid-19’dan dolayı bugün hayatını kaybetti.
Hamide Sunisioğluları, kılınan cenaze namazına müteakip İnönü Kabristanlığı’na defnedildi.
KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e yükselmiş oldu
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