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Koronavirüs aramızdan bir can daha aldı

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Koronavirüs aramızdan bir can daha aldı
Ülkemizde koronavirüsü can almaya devam ediyor. 58 yaşındaki Eyüp İbrahim Güroğlu tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti.
Güroğlu'nun aşılı olduğu ve 26 Ağustos'ta yoğun bakıma yattığı öğrenildi.
Bugün itibariyle, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükselmiş oldu.
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