Koronavirüs aramızdan bir can daha aldı

Ülkemizde koronavirüsü can almaya devam ediyor. 58 yaşındaki Eyüp İbrahim Güroğlu tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti.
Güroğlu'nun aşılı olduğu ve 26 Ağustos'ta yoğun bakıma yattığı öğrenildi.
Bugün itibariyle, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükselmiş oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.