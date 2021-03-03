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Koronavirüs aramızdan bir can daha aldı

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Koronavirüs aramızdan bir can daha aldı
Ülkemizde ve dünyada devam eden yeni tip koronavirüs salgını ülkemizden bir canı daha aramızdan aldı. 
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Covid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören 84 yaşındaki Faiz Derindağ hayatını kaybetti. Açıklamada 19 günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören hasta diyabet ve tansiyon hastası olduğu belirtildi. Yaşanan bu ölümle KKTC'de koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 24 oldu.
Faiz Derindağ, Lefkoşa Polsi Genel Müdürlüğü'nde Trafik ŞubesiMüdür vekili Şevket Derindağ'ın babasıydı.
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