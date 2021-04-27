Koronavirüs 42 yaşında bir kadını aramızdan aldı

Ülkemizde ve dünyada yeni tip koronavirüs salgını devam ederken, ülkemizden bir kişi daha yakalandığı yeni tip koronavirüse yenildi.

Bize ulaşan bilgilere göre, geçtiğimiz hafta yapılan PCR testleri sonucunda koronavirüse yakalandığı tespit edilen Akçay sakini Elvan Kamburca isimli kadın bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Yaklaşık 5 gün önce koronavirüse yakalandığı tespit edilen 42 yaşındaki Kamburca'nın dün nefes darlığı çekmeye başlaması sonucunda yoğun bakıma alınmasına karşın bugün sabaha karşı vefat ettiği bildirildi.

Elvan Kamburca'nın vefatı Akçay'da şok etkisi yaratırken, herkesi yasa boğdu.

