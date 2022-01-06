Korkulan oldu, vaka sayısı bin sınırını aştı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 20.882 olup, 1001 pozitif vakaya rastlanırken, 148 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 434 kişisi Lefkoşa, 239 kişisi Girne, 242 kişisi Gazimağusa, 50 kişisi Güzelyurt, 12 kişisi İskele, 24 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

6 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.882

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1001

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 1001

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 148

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.841.585

Toplam Vaka Sayısı: 39.371

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.991

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5240

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5156

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 143

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3710

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 758

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 392