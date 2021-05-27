Dr. Dizdarlı, kapıların açılma yetkisinin komitede olmadığının altını çizdi ve ekledi: “Kapıların açılmasını istiyorsak “liderlik” seviyesinde tavır koymalıyız”

KKTC ile Rum kesimi arasındaki geçiş kapılarının açılması konusu gündemdeki yerini korurken bir açıklamada Emekli başhekim, Dr. Bülent Dizdarlı'dan geldi.

Dizdarlı’nın paylaşımının tamamı şu şekilde:

Biliyorsunuz. Güya dün (önceki gün) iki toplumlu sağlık komitesi toplanacak ve karşılıklı geçişlerin başlaması için karar üreteceklerdi. Toplantı yapılamadı. Sosyal medyada komite üyelerini suçlayan yazıları görünce rahat duramadım.

Yaklaşık on iki sene görev aldığım iki toplumlu sağlık komitesinde artık bulunmuyorum ama onların nasıl çalıştığını bilen bir kişi olarak yazmak, merak edenleri bilgilendirmek istedim:

Bir kere şunu bilin ve inanın ki geçiş kapılarının açılması kararını bu komite vermez. Bu açılım tamamen siyasi bir karardır.

Şimdi bana “En azından şartları belirleyip tavsiye kararı alabilir” diyeceksiniz. Ama inanın söz konusu şartlar belirlenirken dahi liderliklerin etkisi vardır. Komite üyeleri, başta koordinatör olmak üzere iki taraftan gelen siyasi yönlendirmelerle hareket etmeye mecbur bırakılırlar.

Nasıl mı bu kadar eminim? Unutmayınız ki , Güney Kıbrıs yönetimi, Kapıları bu komitenin böyle bir kararı yokken hatta kapatılmaması eğiliminde iken tek taraflı olarak siyasi bir kararla kapatmıştı.

Siyasetin etkinliği şimdi daha da artmış olarak sürmektedir. Karşılıklı geçişlerin olmasını istemeyen (!) taraf(lar) muhtemelen komitenin sağlıklı tavsiye kararı almasına dahi engeldir.

Bu yüzdendir ki ben size, “komite üyelerini eleştirmekten vazgeçin. Sizin muhatabınız dümenin başındakilerdir” demek isterim.

Biz taraf olarak kapıların açılmasını istiyorsak “Liderlik” seviyesinde tavır koymalıyız. Hatırlarsanız Pandeminin henüz yeni olduğu dönemlerde Sayın Akıncı, Sayın Anastasiedes’i arayıp komite toplantısının acil yapılmasını ve bu toplantıya liderler olarak kendilerinin de katılmasını önermiş ve bu sayede toplantı gerçekleşmişti. Şimdi de benzer bir girişim olabilir. Komite liderlerle birlikte toplanıp bu sorunu daha sağlıklı değerlendirebilir.

Çünkü daha önce de yazdığım gibi yetki onlardadır. Bu yüzdendir ki teknik komite üyelerine sataşıp Allah’ın verdiği nefesi boşuna tüketmeyiniz…

