KKTC'de virüs bulaştırma katsayısı 2.0 yükseldi

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Covid-19 Haftalık Salgın Raporu’na göre, virüs bulaştırma katsayısı olarak bilinen R değerinde de yükseliş var. Mart’ta 0,40, Nisan’da 0,50, Mayıs’ta 0,80, Haziran’da 1,20 ve Temmuz’da 1,60 olarak görülen R değeri, Ağustos ayında 2,00'ye çıktı

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Covid-19 Haftalık Salgın Raporu’nu yayımladı. 25 – 31 Ağustos tarihleri arasını kapsayan rapora göre, 913’ü yerel 1110 Covid-19 vakası tespit edilirken, 12 kişi hayatını kaybetti.

Bir haftada Covid-19’a bağlı olarak hayatını kaybedenlerden en genci 58 yaşında kadın, en yaşlısı ise 101 yaşında kadın olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre, dün itibarıyla 2126 aktif vaka varken, vakalardan 135’i hastanede tedavi görüyor. Hastanedeki vakalardan 116’sı serviste, 19’u ise yoğun bakımda bulunuyor.

7 günlük ortalama vakaların hastaneye yatış oranının yüzde 5,76 olarak gösterildiği rapora göre, ortalama taburculuk süresi 13,7 gün olarak aktarıldı.

En fazla vakaya 30 - 39 yaş arası kişilerde rastlandı. 30 - 39 yaş arasında 287 kişi hastalığa yakalanırken, bunu 20-29 yaş arası 248 kişi takip etti. En az vaka ise 70 yaş üzerinde tespit edildi. Bir haftada 70 yaş üzeri 33 kişi hastalığa yakalandı.

R DEĞERİ 2,00’YE YÜKSELDİ

Rapora göre, virüs bulaştırma katsayısı olarak bilinen R değerinde de yükseliş var. Mart’ta 0,40, Nisan’da 0,50, Mayıs’ta 0,80, Haziran’da 1,20 ve Temmuz’da 1,60 olarak görülen R değeri, Ağustos ayında 2,00'ye çıktı.

Rapora göre, bir haftada Lefkoşa’da 488, Girne’de 294, Gazimağusa’da 219, Güzelyurt’ta 39, İskele’de 25 ve Lefke’de 20 vaka tespit edildi. 25 vaka ise yurt dışından geldi. Toplamda 1110 Covid-19 vakası tespit edilirken, 12 kişi hayatını kaybetti.

LEFKOŞA EN RİSKLİ BÖLGE…

KKTC genelinin, çok yüksek riskli anlamında olan “kırmızı” renkte gösterildiği raporda, 100.000 kişide 54,6 ortalama günlük vaka sayısı ile Başkent Lefkoşa en riskli bölge olarak görülüyor. Lefkoşayı, 100.000 kişide 43,7 ortalama günlük vaka sayısı ile Girne ve 100.000 kişide 34,0 ortalama günlük vaka sayısı ile Gazimağusa takip ediyor.

Raporda, vakaların ilçelere göre dağılımına da yer verildi.

