KKTC'de toplam vaka sayısı 65 bini geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 26.197 olup, 408 pozitif vakaya rastlanırken, 546 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 185 kişisi Lefkoşa, 76 kişisi Girne, 114 kişisi Gazimağusa, 22 kişisi Güzelyurt, 4 kişisi İskele, 7 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

21 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.197

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 408

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 408

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 546

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.748.404

Toplam Vaka Sayısı: 65.062

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 61.095

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3781

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3731

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1638

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 366

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 565