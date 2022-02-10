KKTC'de toplam covid-19 hasta sayısı 60 bini aştı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 12.417 olup, 436 pozitif vakaya rastlanırken, 644 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 155 kişisi Lefkoşa, 84 kişisi Girne, 138 kişisi Gazimağusa, 19 kişisi Güzelyurt, 29 kişisi İskele, 11 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

10 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.417

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 436

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 436

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 644

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.527.602

Toplam Vaka Sayısı: 60.282

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 55.026

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4468

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4389

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 183

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1159

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 460

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 408

Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3745

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 124737