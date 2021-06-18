banner583
NASA'dan enerji dengesizliği uyarısı
NASA'dan enerji dengesizliği uyarısı
7 0
Potada U17’lerde heyecan son ana kadar yaşandı
Potada U17’lerde heyecan son ana kadar yaşandı
17 0
 
Alzheimer hastaları için tarihi gün.
Alzheimer hastaları için tarihi gün.
22 0
Güney'de büyük yangın
Güney'de büyük yangın
182 0
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
155 0
Hamitköy'de tarih yok oluyor
Hamitköy'de tarih yok oluyor
198 0
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
37 0
banner661

KKTC'de koronavirüse bir can daha

banner476

banner666
KKTC'de koronavirüse bir can daha
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tanısıyla 27 Mayıs tarihinden bu yana Acil Durum (Pandemi ) Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören 57 yaşındaki erkek hasta M.K’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hastanın diyabet, tansiyon, son dönemde böbrek yetersizliği (Diyaliz) ve koroner arter rahatsızlığı bulunduğu belirtildi.

Covid 19 nedeniyle KKTC’de hayatını kaybedenlerin sayısı 35’e yükseldi.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.