KKTC'de koronavirüse bir can daha

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tanısıyla 27 Mayıs tarihinden bu yana Acil Durum (Pandemi ) Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören 57 yaşındaki erkek hasta M.K’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hastanın diyabet, tansiyon, son dönemde böbrek yetersizliği (Diyaliz) ve koroner arter rahatsızlığı bulunduğu belirtildi.



Covid 19 nedeniyle KKTC’de hayatını kaybedenlerin sayısı 35’e yükseldi.