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KKTC'de koronavirüse 41'inci kurban

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KKTC'de koronavirüse 41'inci kurban
Ülkemizde ve dünyada yaşanan koronavirüs salgını ülkemizden bir can daha aldı.
Bugün akşam saatlerinde evinde rahatsızlanan M.H yapılan tetkiklerde Covid-19 testi poizitf çıkmasının ardından kaldırıldığı Acil Durum Hastane'nde hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Bugün akşam üzeri rahatsızlanan, evine ambulans çağırıldıktan sonra yapılan tetkiklerin ardından Covid-19 testi pozitif çıkan ve Acil Durum Hastanesi yoğun bakıma alınan 73 yaşında (erkek) M.H tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
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