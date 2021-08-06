KKTC'de koronavirüse 41'inci kurban

Ülkemizde ve dünyada yaşanan koronavirüs salgını ülkemizden bir can daha aldı.

Bugün akşam saatlerinde evinde rahatsızlanan M.H yapılan tetkiklerde Covid-19 testi poizitf çıkmasının ardından kaldırıldığı Acil Durum Hastane'nde hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bugün akşam üzeri rahatsızlanan, evine ambulans çağırıldıktan sonra yapılan tetkiklerin ardından Covid-19 testi pozitif çıkan ve Acil Durum Hastanesi yoğun bakıma alınan 73 yaşında (erkek) M.H tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.