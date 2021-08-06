KKTC'de koronavirüse 41'inci kurban

Ülkemizde ve dünyada yaşanan koronavirüs salgını ülkemizden bir can daha aldı.
Bugün akşam saatlerinde evinde rahatsızlanan M.H yapılan tetkiklerde Covid-19 testi poizitf çıkmasının ardından kaldırıldığı Acil Durum Hastane'nde hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Bugün akşam üzeri rahatsızlanan, evine ambulans çağırıldıktan sonra yapılan tetkiklerin ardından Covid-19 testi pozitif çıkan ve Acil Durum Hastanesi yoğun bakıma alınan 73 yaşında (erkek) M.H tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.