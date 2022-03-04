KKTC'de Covid-19 pozitif vaka sayısı 70 bine dayandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 14.107 olup, 387 pozitif vakaya rastlanırken, 469 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 167 kişisi Lefkoşa, 119 kişisi Girne, 63 kişisi Gazimağusa, 16 kişisi Güzelyurt, 14 kişisi İskele, 8 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

4 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.107

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 387

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 387

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 469

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.933.078

Toplam Vaka Sayısı: 69.877

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 65.494

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3774

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3732

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 197

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı:1485

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 200

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 344