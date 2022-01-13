KKTC'de covid-19'da bugün acı tablo

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 21.443 olup, 788 pozitif vakaya rastlanırken, 3 kişi vefat etti, 650 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 353 kişisi Lefkoşa, 182 kişisi Girne, 182 kişisi Gazimağusa, 23 kişisi Güzelyurt, 31 kişisi İskele, 17 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

13 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.443

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 788

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 788

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 650

Bugün Kaybedilen Hasta: 3

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.014.397

Toplam Vaka Sayısı: 44.926

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 37.571

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:7209

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 7152

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 148

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2700

