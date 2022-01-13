KKTC'de covid-19'da bugün acı tablo

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 21.443 olup, 788 pozitif vakaya rastlanırken, 3 kişi vefat etti, 650 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 353 kişisi Lefkoşa, 182 kişisi Girne, 182 kişisi Gazimağusa, 23 kişisi Güzelyurt, 31 kişisi İskele, 17 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
13 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.443
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 788
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 788
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 650
Bugün Kaybedilen Hasta: 3
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.014.397
Toplam Vaka Sayısı: 44.926
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 37.571
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:7209
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 7152
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 148
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2700
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