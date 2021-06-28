"Kişilere atılan mesaj gerçeği yansıtmıyor"

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Johnson&Johnson aşısının tedavülden kaldırıldığına dair sabahtan itibaren internette dolaşan haberin doğru olmadığını belirtti.Bakanlık yaptığı açıklamada iddia edildiği gibi tedavülden kalkması veya toplatılması söz konusu olmadığı gibi herhangi bir ciddi yan etkisin de görülmediğini açıkladı.Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:"İnternet haber sitelerinde de yer alan ve Dr. Suat Günsel Hastanesi tarafından yayınlandığı iddia edilen Johnson&Johnson aşısının yan etkileri nedeniyle iptal edildiğine dair kişilere atılan mesaj gerçekliği yansıtmamaktadır. İddia edildiği gibi tedavülden kalkması veya toplatılması söz konusu değildir. Ayrıca Johnson&Johnson aşısında herhangi bir ciddi yan etki görülmemiştir. Covid-19 ile mücadelede aşılamalar sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Pandeminin devam ettiği bugünlerde bilgi kirliği halkın panik olmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla güvenilir bilgi için Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi açıklamaların takip edilmesi büyük önem taşımaktadır. Kamuoyuna duyurulur."