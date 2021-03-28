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Karantinada pozitifleşen sayısı yerel vakaları geçti

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Karantinada pozitifleşen sayısı yerel vakaları geçti
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan test sayısı 5078 olup, 17'si yerel 35 pozitif vakaya rastlanırken, 36 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 18 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar,17 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 7 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 4 kişi Girne, 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle
Lefkoşa Lefkoşa Merkez-1 / Gönyeli -1 /Hamitköy-1 / Yenişehir-1 / K.Kaymaklı-1/ Dilekkaya-1/ Surlariçi-1
Girne Girne Merkez-1 / Alsancak-3
Gazimağusa Gazimağusa Merkez- 1/ Kaliland Bölgesi-1 /Görneç- 2
İskele İskele Boğaz-2
28 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5078
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18
Yerel Vaka Sayısı: 17
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 36
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 723.656
Toplam Vaka Sayısı: 4295
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3839
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 431
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 367
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
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