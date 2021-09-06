Karantinada pozitifleşen sayısı uçtu

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 14.179 olup, 87'si yerel 134 pozitif vakaya rastlanırken,105 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 5 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 42 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 87 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 33 kişisi Lefkoşa, 22 kişisi Girne, 25 kişisi Gazimağusa, 4 kişisi İskele, 3 kişisi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
6 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.179
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 134
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 42
Yerel Vaka Sayısı: 87
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 105
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .510.425
Toplam Vaka Sayısı: 17.265
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 15.195
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2003
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 125
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1733
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 130
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 67
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4879
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