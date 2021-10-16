Karantinada pozitifleşen sayısı patladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 19.674 olup, 67'si yerel 115 pozitif vakaya rastlanırken, 85 kişi taburcu edildi. Pozitif vakaların 4 kişisi yurt dışından ülkemize gelirken, 44 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 67 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 24 kişisi Lefkoşa, 13 kişisi Girne, 18 kişisi Gazimağusa, 9 kişisi İskele, 2 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
16 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.674
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 115
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 44
Yerel Vaka Sayısı: 67
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 85
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.230.124
Toplam Vaka Sayısı: 20.922
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.743
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1097
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 40
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1050
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 84
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 111
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 580
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 637
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