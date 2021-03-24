Karantinada pozitifleşen sayısı patladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son 24 saatte yapılan test sayısı 8296 olup, 15'i yerel 48 pozitif vakaya rastlandığı, 38 kişinin ise taburcu edildiği bildirildi.

Pozitif vakalardan 10 kişi hava yolu ile yurt dışından gelirken, 23 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar, 15 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakalardan 9 kişi Lefkoşa, 1 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 2 kişi ise Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa Lefkoşa Terminal-1/ Hamitköy-1 / Göçmenköy-1 / K.Kaymaklı-6

Girne Dikmen-1

Gazimağusa Gazimağusa Merkez- 1 / Kaliland Bölgesi -1 / Karakaşlı Bölgesi-1

Güzelyurt Güzelyurt Merkez-1 / Şahinler-1

24 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8296

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 48

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 10

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23

Yerel Vaka Sayısı: 15

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38

Bugün Kaybedilen Hasta:1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 697. 370

Toplam Vaka Sayısı: 4180

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3722

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 433

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 360

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4